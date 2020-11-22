بالصور.. ملعب كربلاء جاهز لاستضافة كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

(المستقلة) أكدت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب كربلاء الدولي لاستضافة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، في الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وقال طالب جابر، مدير عام دائرة الأقاليم والمحافظات في بيان رسمي: “الدائرة أكملت جميع المتطلبات من خلال تجهيز الملعب الرئيسي وملاعب التدريب والأمور الأخرى بحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بضرورةِ تهيئة ملعب كربلاء الدولي لاستضافة مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “ملاكات ملعب كربلاء الدولي استنفرت جهودها حتى يكون الصرح الرياضي بأبهى صورة وهو يستقبل مباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية”.

وافتتح ملعب كربلاء في عام 2016، وفق طراز معماري يحاكي الملاعب الأوروبية، وسبق أن استقبل العديد من المباريات الرسمية للمنتخبات والفرق العراقية، أبرزها بطولة غرب آسيا في نسختها التاسعة العام الماضي.