بالصور .. شوارع امريكا تفرح وتغني لفوز بايدن في الانتخابات

المستقلة … حُسمت الانتخابات الامريكية لصالح الحزب الديمقراطي ولمرشحه جو بايدن امام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

وبعد فترة دامت قراية 5 ايام من بدء عملية الاقتراح اُعلن اليوم عن نتائج الانتخابات والتي تقدمها بايدن بفارق كبير عن منافسه ترامب ليكون الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية لاربعة سنوات مقبلة.

وبعد تقدم بايدن في نتائج الانتخابات خرج الشعب الامريكي للتعبير عن فرحه بالفوز الذي حققه مرشح الحزب الديمقراطي، حيث عبر الناس هنالك عن فرحهم بالاغاني.