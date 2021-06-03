بالصور.. الوحدة التدريبية الثانية لمنتخب العراق قبل مواجهة هونج كونج

المستقلة/- خاض منتخب العراق مساء الخميس، وحدته التدريبية الثانية قبل مواجهة هونج كونج في التصفيات الآسيوية.

ويلعب أسود الرافدين ضد هونج كونج يوم 7 يونيو/حزيران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب العراقي وحدته التدريبية على ملعب مدينة حمد في البحرين التي تحتضن منافسات المجموعة الثالثة بنظام التجمع.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن نظيره البحريني المتصدر الذي لعب 6 مباريات.

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