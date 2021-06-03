بالصور.. الكشف عن زي منتخب العراق الجديد

المستقلة/- أزيح الستار عن الزي الجديد الذي سيرتديه منتخب العراق في الفترة المقبلة.

وكشف المنتخب العراقي، اليوم الخميس، عن الأطقم الجديدة باللونين الأخضر والأبيض التي سيشارك فيها بالتصفيات المشتركة في البحرين.

ويأتي الإعلان عن القميص الجديد قبيل استئناف “أسود الرافدين” مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستأنف منتخب العراق مشواره بمواجهة كمبوديا في السابع من يونيو/حزيران الحالي، ويلاقي هونج كونج في 11 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته أمام إيران يوم 15.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق يتصدر جدول ترتيب مجموعته الثالثة في التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة.