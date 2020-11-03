بالصور .. إنقاذ 7.9 مليار دينار عراقي في احتراق مبنى الهيئة العامة للضرائب

المستقلة / – أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الثلاثاء عن أندلاع حريق بداخل بناية الهيئة العامة للضرائب وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ، ان : الحريق اندلع في الطابق الرابع من المبنى مشيرة الى ان فرقها توجهت الى موقع الحريق للسيطرة على النيران.

واضاف البيان انه :لم تعرف بعد أسباب الحريق اوحجم الخسائر، يذكر أنه تم انقاذ ما يقارب سبعة مليارات و 900 مليون دينارعراقي.

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