“بالحجاب”.. غادة عبد الرازق تطرح بوستر”لحم غزال” رمضان 2021

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، بوستر مسلسلها الجديد “لحم غزال”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت غادة عبد الرازق خلال البوستر بالحجاب وعلقت عليه قائلة: “مسلسل لحم غزال قريباً على mbc رمضان 2021”.

وفى السياق ذاته أكدت عبد الرازق في لقاء متلفز لها أن فكرة مسلسلها “لحم غزال” المقرر عرضه خلال شهر رمضان “ليست جديدة”، قائلة: “لا أستطيع القول عن المسلسل إنه فكرة جديدة، ولكني رغبت من خلاله في العودة للنجاح الشعبي الذي حققته في مسلسلات “الباطنية” و”عائلة الحاج متولي” و”زهرة وأزواجها الخمسة”.

وتواصل الفنانة غادة عبدالرازق ، حالياً تصوير أحداث دورها في مسلسل “لحم غزال” الذي يدور في بيئة اجتماعية شعبية، وتجسد غادة دور فتاة من مجتمع شعبي، تواجه العديد من المشاكل بسبب عدم رضاها عن عمل شقيقتها بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، وفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “سلطانة المعز” وشاركها فيها محمود عبدالمغنى، محمد لطفى، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوى، حسن حسنى، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.