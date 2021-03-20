بالأرقام: ميسي يتقاضى ضعف رونالدو

المستقلة/- كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن قائمة باللاعبين الأعلى رواتب، ويحتل ليونيل ميسي قائد برشلونة المركز الأول بينهم.

وحسب ما كشفت الصحفية فإن راتب ميسي الشهري يبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، مقابل 3.8 مليون إسترليني يحصل عليها كريستيانو رونالدو كل شهر.

وبهذا يتقاضى ليو راتبا قدره 107.6 مليون جنيه إسترليني سنويا قبل احتساب الضريبة، مقارنة بـ46.5 مليون جنيه إسترليني لكريستيانو.

ويحتل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان المرتبة الثالثة براتب سنوي قبل الضريبة قدره 31.3 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي في المركز الرابع أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، براتب قدره 29.7 مليون جنيه إسترليني، متساويا مع المخضرم لويس سواريز، نجم هجوم أتلتيكو مدريد، بنفس الراتب.

جاريث بيل، جناح ريال مدريد المعار إلى توتنهام، يحتل المركز الخامس بـ25.6 مليون إسترليني، 40% منها يدفعه “السبيرز”، والباقي يدفعه النادي المدريدي.

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