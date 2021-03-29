باسم خشان : حكومة الكاظمي لم تحدث اي تغيير او تطور اقتصادي

باسم خشان : حكومة الكاظمي لم تحدث اي تغيير او تطور اقتصادي

المستقلة /- اوضح النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة مستمرة بنفس السياسات الاقتصادية التي عملت بها سابقاتها، لافتا الى ان الفشل سيستمر في ظل عدم وجود اي تغييرات جوهرية في الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “ العراق لابأس به ان يعقد قمم واجتماعات مع دول فقيرة او غنية من اجل التجارة وتحقيق الفائدة له، لكن وعلى الرغم من هذه التحركات الا ان الحكومة لم تأت بجديد لتطوير البلد او خلق التغيير المنشود”.

واضاف ان “ما اتخذته الحكومة العراقية بقيادة الكاظمي جاء بنفس الافكار السابقة ولم تحدث تغييرا او تطورا اقتصاديا من حيث المشاريع والسياسات الاقتصادية”.

وبين ان “المفترض بالحكومة ان تنجز الاولويات الاهم للعراق وشعبه بدلا من الاعتماد على نفس السياسات السابقة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، اذ سيستمر الفشل الذي يعيشه العراق بسبب عدم وجود تغييرات جوهرية في سياسته الاقتصادية”.