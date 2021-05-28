باريس ينافس بايرن على نجم عربي

المستقلة/- يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإبرام صفقة عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري.

وذكرت شبكة RMC Sport أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، قد بدأ مفاوضات مع ظهير إنتر ميلان أشرف حكيمي تمهيدا للتعاقد معه.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن الدولي المغربي البالغ من العمر 22 عاما، بات أولوية لمسؤولي بي إس جي لدعم الجبهة اليمنى.

وأشارت إلى أن حكيمي لا يمانع الاستماع لعروض أخرى، رغم تتويجه مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولفتت إلى أن باريس سان جيرمان يواجه منافسة من بايرن ميونخ الألماني وناد أوروبي آخر لم يتم الكشف عن هويته بعد.
ويتطلع النادي الباريسي لدعم الجبهة اليمنى لقلة الخيارات المتاحة سواء كولين داجبا الذي يعيبه قلة الخبرة أو أليساندرو فلورينزي المعار من روما الإيطالي.

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