باريس يعثر على بديل مبابي في برشلونة

المستقلة/- أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن باريس سان جيرمان يراقب لاعب برشلونة، على أمل استقدامه إلى حديقة الأمراء بالموسم المقبل.

وينتهي عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع البارسا نو بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق مع برشلونة حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان ينتظر حسم ديمبلي لموقفه من برشلونة، وهناك رغبة من جانب البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضة لنادي العاصمة الفرنسية، في نقله إلى حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة، أن سان جيرمان يستهدف ضم ديمبلي في صفقة مجانية، عقب نهاية الموسم المقبل، من أجل تعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل، والذي ينتهي تعاقده في نفس الفترة أيضا.

لكن سان جيرمان يواجه عقبة وحيدة، ألا وهي رغبة برشلونة في بيع ديمبلي هذا الصيف، ما لم يتم الاتفاق على تجديد عقده، وهو ما سيفسد مخطط الباريسيين.

واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس أيضا يضع عينه على اللاعب، من أجل ضمه لصفوفه.

ويتواجد ديمبلي حاليا مع منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020” هذا الشهر.