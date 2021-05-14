باريس يجهز عرضا جديدا من أجل راموس

باريس يجهز عرضا جديدا من أجل راموس

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس سينتظر حتى النهاية، لمحاولة البقاء داخل جدران ريال مدريد.

وأشار إلى أن على راموس، الاتصال بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن عرض التجديد.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن باريس سان جيرمان يجهز حاليا عرضا مغريا لإقناع راموس بالانتقال إلى “حديقة الأمراء”.

يذكر أن راموس يعاني حاليا من إصابة، ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.