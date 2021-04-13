باريس يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته ضد بايرن

المستقلة/- تأهل باريس سان جيرمان، لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونخ، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي.

سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وصعد باريس بفضل تفوقه ذهابا 3-2 في ميونخ، ليرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الألماني في نهائي العام الماضي.

وبهذا ينتظر الفريق الباريسي المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

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