باريس لا يستبعد رحيل نيمار عن صفوفه

المستقلة/- يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يقترب من مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

نيمار دا سيلفا، يمتلك عقدا مع النادي الباريسي يمتد حتى يونيو 2022، ولم يكشف اللاعب البرازيلي بعد عن موقفه النهائي بشأن تجديد عقده.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكد في وقت سابق، أن نيمار يستهدف العودة إلى برشلونة لرغبته في اللعب مع ليونيل ميسي مجددا، في ظل موافقة خوان لابورتا رئيس البلوجرانا على عودته.

وبحسب ما ورد في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، بات لا يستبعد فكرة رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأضافت، أن ليوناردو بدأ في الاستسلام أمام مماطلة نيمار دا سيلفا فكرة تجديد عقده هذا الصيف، حيث تم توجيه سؤال بشأن تجديد نيمار فقال: لا أعرف، عليك أن ترى كل شئ بهدوء الآن.

وتجنب ليوناردو الإجابة على أية استفسارات من قِبل الصحفيين حول فكرة رحيل نيمار أو مبابي هذا الصيف.

على جانب آخر، أكد راديو مونت كارلو الفرنسي، أن برشلونة قام بالفعل بالخطوات الأول لمحاولة التعاقد مع نيمار، فيما سيظل موقف النادي الباريسي ثابتا من جانب الإبقاء على نيمار بأي شكل.

 

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