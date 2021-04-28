باريس ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ضد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس ضد مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد مانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس ضد مانشستر سيتي