باريس ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ضد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس ضد مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد مانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس ضد مانشستر سيتي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

محترف الديوانية السابق يشن هجوما قويا على النادي

رياضية

الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في كأس العرب

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

اخر الاخبار

السعودية الهاربة “رهف القنون” تثير الضجة بظهورها الاخير

اخر الاخبار

محارق جماعية في الهند بسبب تراكم جثث كورونا.. صور

اخر الاخبار

إيران: توافق على تسريع المفاوضات حول الاتفاق النووي

اخر الاخبار

الصحة العالمية : نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية رُصِدت في 17 دولة

اخر الاخبار

الصحة العالمية : نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية رُصِدت في 17 دولة

اخر الاخبار

تسجيل أول وفاة نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا بهذه الدولة

اخبار العراق

تحالف الفتح يدعو الى تغيير النظام القائم واللجوء الى النظام الرئاسي

اخبار السعودية

بن سلمان يكشف عن ملامح رؤية 2040 للسعودية

اخبار العراق

الصحة ترفض الشائعات المتداولة بان لقاح فايزر افضل من اللقاحات الاخرى

اخر الاخبار

قوات الاحتلال تعتدي على مئات المقدسيين

اخبار العراق

الرافدين يدعو المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متاخرة

اخر الاخبار

بعد تسريب ملايين الحسابات.. أزمة جديدة تواجه فيسبوك

اخر الاخبار

اسعار النفط تشهد استقرارا حذرا بعد تأكيد اوبك زيادة الانتاج

اخبار العراق

بالتزامن من ارتفاع درجات الحرارة.. وزير الكهرباء سيزور ايران لمناقشة ملف الغاز