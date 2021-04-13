باريس ضد بايرن ميونخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز باريس بنتيجة 3-2، ليضع قدما في نصف النهائي.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة باريس ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس ضد بايرن ميونخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد بايرن ميونخ

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس ضد بايرن ميونخ