باريس ضد بايرن ميونخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز باريس بنتيجة 3-2، ليضع قدما في نصف النهائي.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة باريس ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس ضد بايرن ميونخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد بايرن ميونخ

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس ضد بايرن ميونخ

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

باريس ضد بايرن ميونخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

ما الأطعمة الممنوعة على وجبة السحور؟

اخر الاخبار

طرق الوقاية من الجفاف خلال رمضان

اخر الاخبار

“مهزلة” أحمد السعدني ينسحب من “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقاته

رياضية

جدول القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

رياضية

جدول الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

فيديو.. بعد غد.. حورية فرغلي تخضع للعملية الأخيرة في أنفها

اخر الاخبار

فيديو.. بعد غد.. حورية فرغلي تخضع للعملية الأخيرة في أنفها

رياضية

برشلونة يتفوق على أندية العالم في “القيمة السوقية”

اخر الاخبار

“مرض خطير” خالد النبوي يكشف مستجدات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

شاهد.. أحمد الشقيري يعود من جديد ببرنامج “سين”

اخر الاخبار

اللجنة العليا للصحة العراقية : تتخذ 17 قراراً جديداً بخصوص قيود كورونا

اخر الاخبار

الثلاثاء أول أيام شهر الصوم في عدة دول عربية

اخر الاخبار

وزارة التربية تحدد أيام الدراسة الحضورية والصفوف المشمولة

اخر الاخبار

مكتب السيستاني يحدد يوم الأربعاء غرة شهر رمضان

اخر الاخبار

قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

اخر الاخبار

العمليات المشتركة تستقدم نجم “عراق آيدول” لإطلاقه النار في كركوك