باريس سان جيرمان يضم نجم منتخب إيطاليا

المستقلة/- أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان السابق.

ووقع دوناروما على عقد طويل الأجل مع البي إس جي، مدته 5 أعوام، حيث يمتد حتى صيف 2026.

وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

يذكر أن دوناروما توج مع منتخب إيطاليا بلقب اليورو الأحد الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تألقه على مدار المسابقة، خاصة في الأدوار الإقصائية.

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