باريس سان جيرمان يضع عينه على نجم مانشستر يونايتد

المستقلة/- يراقب نادي باريس سان جيرمان أحد النجوم البارزين في صفوف مانشستر يونايتد.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، طلب التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يراقب وضع دافيد دي خيا صاحب الـ30 عاما في مانشستر يونايتد، قبل التحرك لضمه الصفقة.

سان جيرمان أحد الأندية القليلة في أوروبا التي يمكنها دفع راتب دي خيا (375 ألف إسترليني إسبوعيا)، بالإضافة إلى تقديم رسوم جيدة لمانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة أن سفر دي خيا إلى إسبانيا للتواجد مع زوجته أثناء استقبال مولودهما الأول، فتح الباب أمام خسارة الحارس الإسباني لمقعده الأساسي في مانشستر يونايتد لصالح دين هندرسون.

وقالت إن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، يخطط للاستغناء بالفعل عن أحد الحارسين في الصيف المقبل، كما أشارت إلى أن هندرسون تم ربطه أيضا بالعديد من الأندية، لكن رحيل دي خيا سيكون أفضل للنادي على المستويين الكروي والمالي.

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