باريس سان جيرمان يخطف صفقة برشلونة

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو الإعلان عن صفقة التعاقد فينالدوم، الذي وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان فريق العاصمة الفرنسية حتى صيف 2024.

وقال فينالدوم لموقع سان جيرمان على الإنترنت: “التوقيع مع باريس سان جيرمان يمثل تحديا جديدا بالنسبة لي”.

وأضاف: “لقد انضممت إلى واحد من أفضل الفرق في أوروبا، وسأقدم كل ما بوسعي للمساهمة في إنجاح المشروع الطموح للنادي”.

وكان فينالدوم، صاحب الـ30 عاما، رفض تجديد عقده مع فريقه السابق ليفربول، ليرحل عنه بنهاية الموسم مجانا.

وخاض لاعب الوسط الدولي، 237 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 22 هدفا، وتوج مع “الريدز” بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان الهولندي على أعتاب الانضمام لصفوف برشلونة، حيث عرض النادي الكتالوني على اللاعب راتبا سنويا بقيمة 4 ملايين يورو، لكن باريس سان جيرمان انقض على الصفقة وحول الكفة لصالحه.

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