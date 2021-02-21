باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، حدد لإدارة ناديه بديل النجم كيليان مبابي، في حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط كيليان مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه وخطف الأنظار إليه، خاصة من ريال مدريد، بناء على طلب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالإضافة لوجود اهتمام من ليفربول.

وتألق مبابي صاحب الـ 22 عاما مع باريس سان جيرمان، وحطم الأرقام القياسية، والتي كان آخرها تسجيل هاتريك في شباك برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ماوريسيو بوتشيتينو، تحدث مع إدارة ناديه واستقر على أن يكون هاري كين، مهاجم وهداف توتنهام، هو خليفة مبابي في حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط المدرب الأرجنتيني، بعلاقة قوية مع نجم منتخب إنجلترا صاحب الـ 27 عاما، منذ أن عملا معا من قبل في صفوف توتنهام، وساعد فيها بوتشيتينو لاعبه كين، على أن يصبح واحد من أفضل المهاجمين في العالم ومن هدافي منتخب بلاده التاريخيين.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن إدارة توتنهام كانت قد حددت من قبل مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن كين، لتعجيز الفرق التي تسعى للتعاقد معه خاصة بعد وجود اهتمام قبل فترة من مانشستر سيتي لضم اللاعب، وشددت الصحيفة على أنه لا توجد أي مشاكل بالنسبة للنادي الفرنسي في دفع المبلغ.