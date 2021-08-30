باريس سان جيرمان سيتفاوض مع ريال مدريد من أجل مبابي اليوم

باريس سان جيرمان سيتفاوض مع ريال مدريد من أجل مبابي اليوم

المستقلة /- مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يبدو أن ريال مدريد مستعد لفعل أي شيء لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقبل أقل من 48 ساعة من نهاية فترة الانتقالات، لا يزال مسلسل مبابي بعيدا عن نهايته.

فعلى الرغم من تأكيد مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو عقب فوز فريقه على ريمس أمس الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بثنائية نظيفة تكفل مبابي بتسجيلها، تأكيده على أن المهاجم الفرنسي سيبقي مع الفريق الباريسي، فإن إدارة ريال مدريد ترفض رفع الراية البيضاء وتحاول بشتى الطرق حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ريال مدريد لم يقل بعد كلمته الأخيرة ويمكن أن يعود بعرض جديد وضخم لضم مبابي.

فبعد تقديمه 160 مليون يورو ثم 170 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت، فقد يرسل النادي الملكي خلال الساعات المقبلة عرضا ثالثا يقترب من 200 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن أن “يهز” باريس سان جيرمان.

هذا المبلغ سيقترب بالفعل من المطالب الباريسية لكيليان مبابي، على الرغم من أن المتصدر الحالي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، لم يسرب أبدا السعر الذي يود الحصول عليه من صفقة بيع مهاجمه.

ويرغب باريس سان جيرمان في الحفاظ على بطل العالم، لكن إلى متى سيتمكن الباريسيون من مقاومة عروض ريال مدريد؟ بحلول مساء الثلاثاء، ستكون الإجابة معروفة.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.