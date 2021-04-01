بارزاني : نقدر جهود الكاظمي في تقليل الخلافات وحل المشاكل العالقة

المستقلة /- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بياناً بعد إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون الموازنة.

وقال بارزاني، “أثمن دور جميع الكتل البرلمانية، كما نقدر عالياً جهود رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في تقليل الخلافات والتوصل لاتفاق لحل المشاكل العالقة”.

وقال ايضاً إن “أمن واستقرار العراق بحاجة للتعاون والعمل المشترك لضمان مستقبل افضل”.

واضاف، “أثمن على وجه الخصوص دور رئيس وفد كوردستان التفاوضي قوباد طالباني وأعضاء الوفد الذين بذلوا جهوداً مضنية للخروج باتفاق لحصة إقليم كوردستان في الموازنة”.

وتابع رئيس الإقليم، “آمل من جميع الأطراف الإلتزام بالاتفاق والقانون، فالتصويت على الموازنة بداية لحل المشاكل المتبقية بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الإتحادية، كما أن تطبيق القانون سيزيد من قوة العملية السياسية فبالتالي التعايش المشترك وتثبيت حق المواطنة للجميع، مؤكداً أن كل ذلك سيؤدي لفتح باب للحوار المثمر للأطراف كافة، وصولاً للعمل معاً في سبيل أمن وإعمار وتطوير البلاد”.

وصوت البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.