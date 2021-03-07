بارزاني عقب لقاءه البابا.. نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية في الإقليم

المستقلة /- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد تعهده بالإلتزام بالحرية بالسلام والحرية الدينية في الإقليم.

جاء ذلك في تغريدة له عقب لقائه البابا في الزيارة التاريخية لكوردستان، وقال رئيس الإقليم يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل.

وأضاف أنه “مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان ، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة. كما نتذكر أبطال البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين”.

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