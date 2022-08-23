باحثين : دواء لعلاج الملاريا فعال في معالجة السرطان

المستقلة /- أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن باحثين من معهد علم الخلايا في أكاديمية العلوم الروسية، تمكنوا من تحسين فعالية علاج سرطان المستقيم باستخدام عقار الكلوركين بنسبة 20 بالمئة.

ويذكر أن عقار الكلوروكين، مضاد للملاريا، واكتشف مؤخرا أنه فعال في علاج سرطان القولون والمستقيم، ولكن لم يثبت فعاليته في علاج “كوفيد-19”.

وتقول ألينا نيكوتينا، الباحثة في مختبر آليات حماية الخلايا في معهد علم الخلايا، “ابتكرنا نظاما جديدا لعلاج سرطان المستقيم باستخدام عقار الكلوروكين، الذي يستخدم حاليا في علاج الملاريا. ولكن اتضح قبل فترة ليست بعيدة، أن لهذا العقار خصائص مضادة للأورام. وبالإضافة إلى ذلك استخدمنا في العلاج أيضا مركب CL-43 الذي زاد من فعالية دواء الكلوروكين. وقد أظهرت نتائج استخدامه في علاج خلايا سرطان المستقيم، فعاليته الجيدة.

 

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