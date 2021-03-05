بابل تطالب الحكومة رفع حظر التجوال في المحافظة

المستقلة /-قدم محافظ بابل حسن منديل، الجمعة 5 مارس 2021 طلباً إلى رئاسة الوزراء، لمنحه صلاحيات تعليق حظر التجوال الشامل في المحافظة.

وخاطب منديل، رئاسة الوزراء من أجل منحه صلاحيات وبشكل عاجل لرفع حظر التجوال الشامل وجعل الحظر الجزئي الى الساعة العاشرة مساءً وفتح كافة مفاصل الحياة بشرط الالتزام العالي بالاجراءات الوقائية وكذلك تفعيل فرض الغرامات على المخالفين بشكل أوسع.

يذكر أن المحافظة شهدت في الأيام القليلة الماضية وقفات احتجاجية نظمها أصحاب المحال التجارية مطالبين برفع الحظر الصحي الكلي والاعتماد على الحظر الجزئي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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