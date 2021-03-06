بابا الفاتيكان: استهداف الإرهاب للعراق بمثابة هجوما على جزء من التاريخ

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، أن “استهداف الإرهاب للعراق يعد استهدافا وهجوما على جزء من التاريخ”.

وقال بابا الفاتيكان، في كلمة نقلها التلفزيون العراقي خلال لقاء الأديان من مدينة أور الأثرية في ثاني أيام زيارته إلى العراق، إن “الإرهاب عندما هاجم هذا البلد هاجم جزءا من التاريخ”، مشيرا إلى أن “الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف البابا “لا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب أن يعمر الأرض”، مشددا “لن يكون هناك سلام دون التعايش السلمي”. ولفت إلى أن “الصراعات تحول دون تحقيق الأحلام”، منوها بأن “هناك الكثير من الصعوبات ونحتاج إلى أن نصلي وأن نرى بعضنا بعضا”.

ووصل بابا الفاتيكان – البابا فرنسيس – إلى بغداد، أمس الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق

والتقى المرجع الديني علي السيستاني بابا الفاتيكان في محافظة النجف، اليوم السبت، وقال مكتب السيستاني، إن “الحديث خلال اللقاء دار حول “التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها”.