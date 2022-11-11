ايقاف عرض فيلم “الهيبة” في دور السينما المصرية

المستقلة/- أعلنت دور العرض السينمائية المصرية سحب فيلم “الهيبة” الذي يجسد بطولته الفنان السوري تيم حسن، بعد عرضه بـ22 يوما فقط.

وأكد مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، أن قرار سحب الفيلم يعود إلى أن إيراداته لم تتخط 858 ألف جنيه على مدار الأسابيع الـ3 الماضية، مشيرا إلى أنه حقق في دور العرض، الأربعاء، 1،371 جنيهًا فقط، بحسب مواقع محلية مصرية.

ويجسد بطولة فيلم “الهيبة” كل من تيم حسن ومنى واصف وسعيد سرحان وزينة مكي، وهو من إخراج وتأليف سامر البرقاوي، ويعد استثمارا لنجاح المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه والذي امتد على مدار 5 أجزاء وحقق شهرة وجماهيرية كبيرة.

وتدور أحداث الفيلم في بلغاريا وتركيا، وبلغت ميزانيته حوالي 4 ملايين دولار، وتمت الاستعانة فيه بفريق من المجازفين الأجانب وأكثر من 700 كومبارس تم استخدامهم في عملية اقتحام سور بلغاريا الحدودي.

وشارك في الفيلم نجوم أتراك مثل الممثل كنان كوبل الشهير بدور عبدالحي في مسلسل وادي الذئاب، واستغرق التصوير 8 أسابيع تم خلالها استخدام 5000 طلقة.

واحتضنت مدينة اسطنبول التاريخية تصوير “الهيبة” ليكون الفيلم العربي الوحيد الذي تم استثناؤه للتصوير في المنطقة التاريخية، حيث تم تصويره في أماكن تصوير الفيلم الأمريكي taken 2.