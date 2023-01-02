ايران : نتواصل مع اوربا من أجل الوصول إلى نتيجة بالملف النووي

لا نعير أي اهتمام بالتهديدات الإسرائيلية الأخيرة

المستقلة / ايران /- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، أن تبادل الرسائل بين أوروبا وإيران “مستمر حتى الآن” من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص الاتفاق النووي ، مؤكدا على ن بلاده لا تعير أي اهتمام بالتهديدات الإسرائيلية الأخيرة .

و بين كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الايراني ، أن الغرب على “خطأ تام” إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر “التدخل” في الشأن الإيراني، مضيفاً “أنصح الأوربيين أن يتجنبوا التلاعب وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق” وفقا للعربية.نت.

وشدد المتحدث على أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال إن “استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد”.

أكد كنعاني أن بلاده لا تعير أي اهتمام بالتهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

من جناب اخر ، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن وزارة الدفاع طالبت بزيادة ميزانيتها بمقدار عشرة مليارات شيكل.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية القول إن السبب في ذلك هو “التحضير لاحتمال القيام بعمل عسكري في إيران”.

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