ايران تنفي مقتل قائد في الحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

المستقلة … نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء، علمه باستهداف قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية.

حيث قال علي ربيعي أنه لم يتلقى أي تقارير حول استهداف قيادي في الحرس الثوري بطائرة مسيرة على الحدود السورية العراقية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه ما تردد عن مقتل، مسلم شهدان، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة بطائرة مسيرة على الحدود العراقية مع سوريا.