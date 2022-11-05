ايران تكشف للمرة الاولى عن تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة

In this photo released on Saturday, May 22, 2021, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, the Guard's Commander Gen. Hossein Salami, left, and the Guard's aerospace division commander Gen. Amir Ali Hajizadeh talk while unveiling a new drone called "Gaza" in an undisclosed location in Iran. (Sepahnews via AP)

المستقلة/- اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لأول مرة، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، كاشفا تفاصيل الصفقة.

وأصرّ المسؤول الإيراني على أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.

وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: “قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا”.

وأكد أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: “إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع”.

وأضاف: “إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية”.

وسبق لإيران أن نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في السابع عشر من أكتوبر الماضي: “الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية”.

وأضاف كنعاني: “لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين”.

وكان مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا،قد اتهم أواخر أكتوبر الماضي، دولا غربية بخرق ميثاق الأمم المتحدة، بسبب دعوتها لإيفاد لجنة تحقيق في مزاعم استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المخولة لطلب إجراء تحقيقات في مناطق النزاع، مضيفا: “هناك محاولات موثقة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك ألمانيا، بهدف تقديم تعليمات مباشرة وفردية للأمانة العامة للأمم المتحدة، لفرض تحقيق في المزاعم والادعاءات الغربية”.

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