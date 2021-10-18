ايران : المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة وعلى أساس الاحترام المتبادل

ايران : المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة وعلى أساس الاحترام المتبادل

المستقلة/-أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن “المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة، وعلى أساس الاحترام المتبادل”، مؤكدة أن “الاتصالات مستمرة بين البلدين”.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وكان المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، قد أعلن أن المملكة العربية السعودية عادت لاستيراد السلع من إيران بعد انقطاع دام سنين.

كما أعلن مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن “تحسن العلاقة مع السعودية مستقبلا سينعكس إيجابا على علاقات طهران مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.