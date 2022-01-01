اولى مفاجآت ٢٠٢٢.. ايتن عامر تطلق اغنيتها الأولى

المستقلة/- بدأ العد العكسي لصدور أولى أغنيات النجمة المصرية ايتن عامر، أغنية “بناقص” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، اذ من المُقرر طرحها في الأسبوع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية “بناقص”، تمهيداً لطرح فيديو كليب الأغنية في السابع من كانون ثاني/ يناير حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

وتُعد أغنية “بناقص” أول عمل غنائي ل ايتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة.

وتحمل أغنية “بناقص” اللهجة المصرية، ومن كلمات تامر حسين والحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.

ويحمل كليب أغنية “بناقص” توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، ومن المُقرر عرض وبث الأغنية عبر الفضائيات والإذاعات العربية ضمن خطة دعم كاملة.