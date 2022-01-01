اولى مفاجآت ٢٠٢٢.. ايتن عامر تطلق اغنيتها الأولى

 

المستقلة/- بدأ العد العكسي لصدور أولى أغنيات النجمة المصرية ايتن عامر، أغنية “بناقص” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، اذ من المُقرر طرحها في الأسبوع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية “بناقص”، تمهيداً لطرح فيديو كليب الأغنية في السابع من كانون ثاني/ يناير حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

وتُعد أغنية “بناقص” أول عمل غنائي ل ايتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة.

وتحمل أغنية “بناقص” اللهجة المصرية، ومن كلمات تامر حسين والحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.

ويحمل كليب أغنية “بناقص” توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، ومن المُقرر عرض وبث الأغنية عبر الفضائيات والإذاعات العربية ضمن خطة دعم كاملة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قبل أيام من احتفالها بالمئوية .. وفاة النجمة التلفزيونية الأمريكية بيتي وايت

اخر الاخبار

للمرة الأولى .. فيينا تعرض أعمال فنية من الحقبة النازية

اخر الاخبار

يد الطاقة الايرانية تحكم قبضتها على العراق

اخبار مصر

اولى مفاجآت ٢٠٢٢.. ايتن عامر تطلق اغنيتها الأولى

اخبار العراق

نائب يدعو مجلس النواب الى تمرير الموازنة بعد استكمال تسمية الرئاسات الثلاث

اخبار العراق

ثقافة الأطفال تحتفل بإيقاد شمعتها الثالثة والخمسين

اخر الاخبار

موت للبيع

اخر الاخبار

موت للبيع

اخر الاخبار

المواقع العشرة الأكثر زيارة على الانترنت

اخر الاخبار

سيارة اقتصادية ورخيصة الثمن تغزو أسواق العالم

اخر الاخبار

شيرين تخدع الجميع ولم تنفصل عن زوجها وهذا كان هدفها

اخبار العراق

عبد الأمير المجر يحرث في دهاليز مغلقة

اخبار مصر

رحيل الكاتب والمفكر المصري جابر عصفور عن عمر يناهز الـ 77 عاما

اخبار مصر

أوراق رجائي فايد والمسألة الكردية.. كتاب جديد للكاتبة ولاء عبدالله أبوستيت

اخبار العراق

النائب مصطفى سند: الدوائر التي أكملت إجراءاتها الإدارية شُملت بقرار تثبيت العقود

اخبار العراق

عالية نصيف تجدد مطالبتها بتعديل سعر الدولار في الموازنة

اخر الاخبار

عادل إمام ودريد لحام وصباح الجزائري ضحايا 2021