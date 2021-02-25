اهالي الناصرية تتهم الأمن مسؤولة عن قتل وقمع المحتجين

المستقلة /- قال الناشط في تظاهرات الناصرية “عمار خضير” إن المسؤول عن قمع التظاهرات هي قوى الأمن المسؤولة عن فض الشغب وغيرها من القوات المكلفة بهه المهمة وهي المسؤولة عن قتل المتظاهرين واستهدافهم.

وأضاف، أن ما يحدث لمتظاهري ذي قار هو قمع ممنهج مستمر كما جرت العادة في جميع تظاهرات العراق.

وأشار إلى أن التظاهرات خلال اليومين الماضيين هي للمطالبة بإقالة المحافظ، لكن الأجهزة الأمنية واجهتها بأعمال القمع والرصاص الحي، وأدى ذلك إلى إصابة ومقتل العديد من المتظاهرين.

وختم، أن هنالك دعوات للتهدئة من أجل حفظ دماء المتظاهرين ولكي لا نفقد المزيد من الضحايا، لأن القاتل الذي يستخدم الرصاص باتجاه الشعب هو بمأمن في ظل عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، ومحاكمتهم.

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