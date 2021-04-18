انهيار مفاجئ بسعر عملة البيتكوين بنسبة تقارب 15%

المستقلة /- هبط سعر بيتكوين بنسبة تقارب الـ15% ليصل إلى أدنى مستوى لسعر العملة المشفرة منذ شهر فبراير الماضي.

وهوت بشكل مشابه أسعار معظم العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك عملة إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، التي هبطت بنحو 12%.

ولم يتضح على الفور السبب وراء هذا الانهيار المفاجئ، فيما تقول تقارير إخبارية: إن مزاج السوق قد توتر بسبب الشائعات بأن الولايات المتحدة تخطط لفرض رسوم على العديد من المؤسسات المالية بتهمة غسيل الأموال عبر استخدام العملات المشفرة. وهو أمر لم يتأكد من أي مصدر رسمي.

ونقل موقع مجلة ”فوربس“ عن مسؤولة تنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي تحذيرها من أن قطاع البيتكوين والعملات المشفرة المزدهر قد يتعرض قريبا لجولة ”دراماتيكية“ من التنظيم.

وقالت شيلا وارين، رئيسة البيانات والبلوك تشين والأصول الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي وعضو اللجنة التنفيذية، خلال ندوة بلومبيرج على الإنترنت يوم الخميس: ”سنشهد جولة أخرى من المحاولات الدراماتيكية لتنظيم هذا الفضاء“.

وأضافت وارن: ”نظرا لوجود المزيد والمزيد من الأنشطة في هذه المجالات، هناك المزيد والمزيد من إشارات الطلب على المنظمين للانخراط والمشاركة“.

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