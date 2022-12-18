انفوجرافيك : نهائي الحلم والثأر .. الارجنتين وفرنسا بالأرقام

المستقلة /- قبيل ساعات من المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين على استاد “لوسيل” ويبحث كلا المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.

فقد توج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي (1998 و2018)، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي (1978 و1986).