انفجار في سفينة بخليج عُمان والسبب مجهول

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة للأمن البحري، اليوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الهيئة إن الحادث ”وقع الساعة 2040 بتوقيت جرينتش، في خليج عُمان“ لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

وأضافت الهيئة البريطانية: ”التحقيقات جارية.. السفينة في أمان والطاقم بخير.. تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر“.

وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري إن السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي وهي تنقل سيارات، وكانت في طريقها إلى سنغافورة قادمة من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

ويربط خليج عُمان بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، ويمر بمحاذاة باكستان وإيران من الشمال ودولة الإمارات العربية المتحدة من الغرب، وسلطنة عمان من الجنوب.

وقامت إيران خلال الفترة الماضية باحتجاز سفن في المنطقة التي تمر منها نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة حول العالم، في حوادث متفرقة، بتهم من بينها اختراق قوانين الملاحة.

كما شهدت المنطقة حوادث بحرية غامضة، استهدفت سفنا تجارية، وكانت أصابع الاتهام تشير دائما إلى دور لإيران في تلك الحوادث، في ظل الضغوط  الاقتصادية التي يتعرض لها النظام الحاكم في طهران، بفعل عقوبات صارمة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الزوراء يفقد جلال حسن للإصابة

اخر الاخبار

أول تعليق من جورج وسوف على أزمة لقاحات كورونا في لبنان

الاخبار

نتنياهو يحذر خامنئي من أي محاولة لتهديد أمن إسرائيل

اخبار العراق

نائبة عراقية تهين كوادر صحية وتقول لهم (امشوا منا آني فوق القانون)

اخبار العراق

بسبب عراضة عشائرية: 31 شخصا في قبضة شرطة ميسان

اخر الاخبار

بالصور: اثار الدمار الذي خلفته غارة امريكية ضد فصائل عراقية

اخر الاخبار

الصحة العراقية: تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا

اخر الاخبار

الصحة العراقية: تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

بالفيديو انطلاق المؤتمر الثاني لتفعيل الفيدرالية في العراق

اخبار العراق

ضبط مئات الأطنان من البيض والدجاج البرازيلي والمواد الغذائية المهربة للعراق

اخبار العراق

قصف تركي على تجمع لحزب العمال في شمال العراق

اخبار العراق

العراق يصدر تعليق على لقاء “رغد صدام” ويؤكد الانتخابات لن تشهد حضور مراقبين

رياضية

الدوري الأوروبي.. مواجهات نارية في ثمن النهائي

اخر الاخبار

نادية العراقية تعرب عن استيائها من الجزء الثاني لمسلسل “عايزة أتجوز”

اخر الاخبار

هل تسبب اللقاح في وفاة مشاري البلام؟

اخبار العراق

العراق : يؤكد تسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام