انفجار عبوة ناسفة امام محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

المستقلة / – افاد مصدر أمني، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “عبوة ناناسفة انفجرت، صباح اليوم، استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة باب المعظم”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الانفجار اسفر عن نشوب حريق داخل المحل على الفور”، مؤكدا أن “فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث وتمكنت من اخماد النيران دون اصابات تذكر”.