انعقاد ورشة تاسعة في حقوق الانسان  لرجال حفظ  النظام والقانون في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. نظمت جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء ، اليوم الاثنين ، ورشة العمل التاسعة لرجال القانون وحفظ النظام في شرطة كربلاء وتحت عنوان (مفاهيم حقوق الإنسان – وحوار العدالة من أجل سيادة القانون ) بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء “.

وقال المنسق العام للجمعية أحمد الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الورشة التاسعة استهدفت منتسبي القوات الامنية من فوج الطوارئ في كربلاء “.

وأوضح تناولت “الورشة عدة محاور من بينها شرح المفاهيم والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان والاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها العراق “.

وأشار الموسوي الى إن “المحور الثاني من الورشة تناول شرح آلية عمل المفوضية في العراق ، وشرحا مفصلا لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٧٩ ، وواجبات الشرطة في الانظمة الديمقراطية ، والية احترام وتطبيق القانون بما يخدم المعايير الانسانية ، تطرق اليها المدرب في مكتب المفوضية في كربلاء السيدة سمارة جليل “.