انعقاد مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

المستقلة/-منصور جهاني/.. ينعقد مهرجان السينما الكردية “موسكو” MKFF في روسيا بنسخته الاولى بعرض أعمال صانعي أفلام أكراد من إيران وتركيا وسوريا وكردستان العراق ودول أخرى.

ويدير المهرجان السينمائي الكردي بدورته الاولى “غوليزر غردن زري” Gulizer Gerdenzeri، ويطمح المهرجان عكس الثقافة والتاريخ الكرديين وكذلك الحياة العصرية لهذه الأمة، تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون والشباب،

وعرضت حكومة إقليم كردستان العراق 15 فيلما روائيا و 20 فيلم قصير ووثائقي عن مخرجين أكراد من إيران وتركيا وسوريا وكردستان العراق ودول أخرى، بدعم من “كارو آرت” KARO.Art، في الفترة من 21 إلى 25 تموز (يوليو) 2021 في مركز سينما أكتوبر في موسكو، بروسيا.

يشار الى أن مهرجان “موسكو” للسينما الكردي مدرج في قائمة المهرجانات السينمائية الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة الروسية ووقع عليها “أ.بی. ليوبيموفا” O.B. Lyubimova وزيرة الثقافة الروسي.

أما عن الأكراد فهم من أقدم الشعوب في العالم، نظرا لذلك لديهم تاريخ غني وثقافة متميزة، يعود نضالهم من أجل الاستقلال إلى قرون، كل هذا ينعكس في السينما الكردية المعاصرة. فيلم “زاره” Zare للمخرج “هامو بيكنازاريان Amo Beknazarov هو بحق أول فيلم عن الأكراد في تاريخ السينما العالمية، تم تصوير هذا الفيلم الدرامي عام 1926 من قبل استوديو “أفلام أرميني” Armenfilm ، ويحكي قصة الأكراد الإيزيديين الذين يعيشون في جميع أنحاء القوقاز ونضالهم ضد السلطات القيصرية.

والأثر الهام التالي في السينما الكردية هو ظهور الممثل والمخرج الأسطوري “ييلماز غوني” Yilmaz Guney، الذي يسميه الأكراد “أبو صناعة الأفلام الكردية”، يدور فيلمه “الطريق” (یول) The Road حول نضالات وحياة الأكراد في جنوب شرق تركيا، وقد فاز بالسعفة الذهبية لعام 1982 في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، ورشح لجائزة غولدن غلوب في أمريكا.

وأحرزت السينما الكردية قفزة كبيرة بعد حصول كردستان العراق على منطقة الحكم الذاتي، منذ عام 2000، أفلام من إخراج صناع أفلام أكراد من إيران وتركيا وسوريا وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى صناع أفلام أكراد يعيشون في دول مختلفة حول العالم؛ شارك في مهرجانات سينمائية دولية وحصل على جوائز مرموقة، سينما كردستان بفضل أعمال المخرجين المشهورين مثل؛ “بهمن قبادي”، “هنر سلیم” و”جانو روجبياني” و “شوكت أمين كوركي” و “مانو خليل” .

كما أن السينما الكردية تتقدم بشكل كبير وتكتسب شعبية ليس فقط بين جاليات العالم، وتقام مهرجانات الأفلام الكردية بنجاح في العواصم الأوروبية وحول العالم، ومهرجان موسكو للأفلام الكردية ليس استثناءً.

جدير بالذكر ان مهرجان موسكو للسينما الكردي هو حدث تاريخي وثقافي لجميع الأكراد في جميع أنحاء العالم، و يعيش حوالي 70 ألف كردي في روسيا.

يساعد المهرجان في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير اللغة الأم والثقافة الوطنية، ومشاركة تراثها التاريخي والثقافي مع الدول الأخرى في روسيا.

ويتكون رعاة مهرجان موسكو السينمائي الكردي الأول من: شركة “ميتوس للأفلام” Mîtosfilm، قناة “روداو” ûdaw TV، “كارو آرت” KARO.Art، “سينه برومو” CinePromo، “كوردستان 24” تي.في Kurdistan24، “موفي ستارت” MovieStart، “کینو تئاتر” Kino-teatr الروسية، فندق “بروسكو” Brosko في روسيا، “كوردستان تي في” KurdistanTV و تلفزيون “زاغروس” Zagros.