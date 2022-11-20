انطلاق مونديال قطر 2022 .. العرس الكروي الأول في العالم العربي

الاكوادوري فالنسيا يسجل اول اهداف البطولة

المستقبلة/- بحضور رسمي وجماهيري كبير أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، افتتاح مونديال قطر 2022  لكرة القدم من ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة.

وانطلق حفل الافتتاح بآيات قرآنية، في بادرة هي الاولى في تاريخ المونديال العالمي ، وشهد الحفل حضور الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان، واستذكار النسخ المونديالية السابقة.

امير قطر اعلن بإنه “بدءاً من هذا المساء وطوال 28 يوماً، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري”.

وقال “من قطر، من بلاد العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022”.

وأضاف “لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكون من أنجح البطولات، بذلنا جهداً واستثمرنا في الخير لإنسانية جمعاء، وأخيراً وصلنا إلى يوم الافتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصبر”.

وأردف قائلا “سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها”، لافتاً إلى أنه “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته”.

وبعد ذلك، جاءت كلمة مقتضبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو قال فيها باللغة العربية “أحبائي عائلة كرة القدم،أهلاً وسهلاً إلى ملعب البيت. ومبروك ألف مبروك”.

قبل أن يضيف بالإنكليزية أن “كرة القدم توحد العالم. فليبدأ العرض”.

وشارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وفلسطين محمود عباس، كما حضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

ونالت قطر شرف تنظيم نسخة كأس العالم في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عام 2010، وسط جدل استمر سنوات حتى قبل ايام من انطلاق المونديال بسبب مواضيع شتّى تتراوح من شراء الأصوات، مناخ الإمارة الحارّ ومجتمعها المحافظ إلى سجلّها في مجال الحريّات وحقوق الإنسان وخصوصاً التعامل مع العمال المهاجرين من جنوب القارة الآسيوية ومجتمع الميم.

بعد ذلك، انطلقت المنافسات بصافرة بداية مباراة قطر والإكوادور التي أحرزت أول أهداف البطولة عن طريق قائدها إينير فالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

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