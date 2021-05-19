انطلاق مؤتمر خاص بدستور اقليم كردستان العراق

المستقلة /- من المقرر أن تنطلق أعمال مؤتمر خاص بدستور إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئاسات الثلاث وشخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن المكونات كافة وذلك في مدينة أربيل.

والمؤتمر الذي يحمل عنوان (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان – أربيل سينعقد بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

وسيلقي الرئاسات الثلاث كلمات حول موضوعة صياغة الدستور.

وفي نهاية المؤتمر مساء اليوم سيُعقد حوار خاص مع رئيس الإقليم بشأن مسألة الوحدة والدستور.

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