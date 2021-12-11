انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية آداب بغداد

المستقلة/- أعلنت كلية الآداب جامعة بغداد عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بـ(بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية) بالتعاون بين كرسي اليونسكو ووزارة الثقافة والسياحة والآثار وبيت الحكمة ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة كوية وجامعة حلبجة وجامعة جه رمو وجامعة التنمية البشرية في مدينة السليمانية، وذلك ليومي الاربعاء والخميس الخامس عشر والسادس عشر من شهر كانون الأول الجاري.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالله صبّار عبود عميد كلية الآداب “ان هذا المؤتمر العلمي الدولي الثاني تقيمه كليتنا وتحت شعار “ذاكرة الإبادة من الأنفال والأهوار إلى حلبجة وسنجار”، بإشتراك باحثين من الجامعات العراقية والعربية والعالمية”.

وأشار الى أن المؤتمر يهدف الى “مناقشة محاور عدة في جلسات علمية تستمر ليومين ومنها الآيديولوجيات والإبادة الجماعية، ومظاهر الإبادات والمقابر الجماعية في العراق، وصور من الإبادة الجماعية في غزو الكويت، والإبادة الجماعية والعلوم الإنسانية والقوانين والدساتير والمناهج الدراسية والتعليمية، فضلاً عن بناء السلام وتحويل الصراع على وفق فلسفة الإعتراف وأسسه الثقافية والحوار والتعددية الثقافية والسياسية والتسامح”.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور صلاح فليفل عايد الجابري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكرسي اليونسكو في جامعة بغداد “يبعث مؤتمر بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية برسالة الإعتراف المتبادل بالمأساة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وكذلك الحث ان المشتركات النفسية تمتزج بالمشتركات التأريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إذ تحتل قضية التعايش وتحقيق السلام بين المكونات الدينية والمذهبية والقومية أهمية مركزية، لما لها من أثر في خدمة المجتمع وتماسكه وانتمائه لهوية حضارية”.