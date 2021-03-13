انطلاق حوار الأديان والثقافات بمشاركة 35 دولة في القاهرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يعقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري، اليوم السبت، المؤتمر الدولي “حوار الأديان والثقافات”، في القاهرة، بمشاركة أكثر من 35 دولة.

وتحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، ستتم مناقشة أكثر من 30 بحثا، بهدف ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان، حيث أن أعمال المؤتمر تتلخص في 6 محاور هي:

-مفهوم الحوار وغاياته

-عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد

– الحوار والمشترك الإنساني

-الحوار واحترام خصوصية الآخر

-أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني

-عوامل نجاح الحوار.

ويشهد هذا المؤتمر تواجد عدة دول عربية وأجنبية، من بينها: “روسيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، والسعودية، والإمارات، والسودان، والبحرين، والأردن، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتنزانيا الاتحادية، والصومال، والكاميرون، وساحل العاج، وكينيا، ومالي، وباكستان، وكازاخستان، والبرازيل الاتحادية، والمكسيك”، وعدة دول أخرى.

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