انطلاق حملة دعم منتخب العراق في شوارع بغداد

المستقلة/- انطلقت اليوم الإثنين حملة دعم منتخب العراق في شوارع العاصمة بغداد.

وزيّن وسم #LionsOfMesopotamia وعبارة “اسود الرافدين” الشاشات الدعائية في العاصمة بغداد.

وتتزامن الحملة الخاصة بدعم المنتخب الوطني مع إطلاق الحلة الجديدة للمنتخب خلال الأيام المقبلة.

وتأتي الحملة قبل أيام من استئناف “أسود الرافدين” مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

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