اليوم تستانف التصفيات المزدوجة لكاس العالم و كاس اسيا 2023

المستقلة /- تنطلق اليوم الخميس، جولة جديدة من المواجهات في القارة الصفراء ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022وبطولة اسيا 2023 في الصين.

ويلتقي منتخب الإمارات ضد ماليزيا، مساء الخميس ، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

يقع المنتخبان في المجموعة السابعة برفقة كلا من “فيتنام، إندونيسيا، تايلاند”، ويعتلي فيتنام صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن الوصيف ماليزيا، الذي يمتلك 9 نقاط، ثم يأتي تايلاند في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وتحتل الإمارات المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وتتذيل إندونيسيا المجموعة بدون نقاط.

فلسطين ضد سنغافورة ..

وتتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة، إلى المباراة القوية التي تجمع بين منتخبي فلسطين ضد سنغافورة، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويلتقي المنتخبات ضمن مباريات المجموعة الرابعة والقوية، التي تضم مجموعة منتخبات قوية، وهي: السعودية، اليمن، أوزبكستان، سنغافورة وفلسطين.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيده 5 نقاط متساويًا مع المنتخب اليمني الذي يحتل المركز الرابع، ويريد منتخب الفدائيين تحقيق الفوز في هذا اللقاء، حفاظًا على حظوظه في التأهل للبطولة، فيما يتواجد منتخب سنغافورة في المركز الثالث ويمتلك في جعبته 7 نقاط.

الكويت ضد استراليا ..

كما سيتواجه منتخب الكويت مع العملاق أستراليا، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 الذي تستضيف أحداثه قطر.

ويتواجد المنتخب الأزرق الكويتي، بالمجموعة الثانية والتي تضم منتخبات قوية، أبرزها استراليا، وكذلك الأردن ونيبال وتايبيه الصينية، ويحتل المنتخب الكويتي الشقيق المركز الثاني من ترتيب هذه المجموعة، ويمتلك في رصيده 10 نقاط، وذلك بعد أن خاض الأزرق 5 جولات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مرة واحدة.

وعلى الجهة الأخرى، يتربع منتخب أستراليا، على قمة المجموعة الثانية، حيث يمتلك 12 نقطة، بعد أن خاض 4 مواجهات حتى الآن خلال مشواره بالتصفيات، ومن ثم سيخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الكويتي، وحقق المنتخب الأصفر الفوز خلال كافة المباريات الأربعة التي خاضها في التصفيات، وكانت آخر مبارياته ضد الأردن، وفاز بهدف نظيف.

البحرين ضد كمبوديا..

يستعد منتخب البحرين لمواجهة نظيره منتخب كمبوديا، يوم الخميس المقبل الموافق 3 يونيو، على استاد البحرين الوطني، وذلك بإطار منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يقع المنتخبان في المجموعة الثالثة برفقة كلا من “العراق، إيران، هونج كونج”، ويعتلي المنتخب العراقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن البحرين التي تحل وصيفة، وتتواجد إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم يتواجد هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وتتذيل كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وترغب البحرين في تحقيق الفوز على كمبوديا مرة أخرى وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة مطاردة العراق على صدارة المجموعة ومن ثم التأهل، فيما تأمل كمبوديا في تحقيق الفوز الأول لها بالمجموعة علي الرغم من صعوبة موقفها بجدول الترتيب.