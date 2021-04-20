انسحابات جماعية من بطولة دوري السوبر الأوروبي

المستقلة/- أعلن سداسي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وآرسنال، وتشيلسي، الانسحاب رسميا من دوري السوبر.

كان مانشستر سيتي، أول الأندية الإنجليزية التي أعلنت انسحابها رسميا، بعدما أعرب تشيلسي عن نيته، اتخاذ نفس القرار بتحضير الوثائق المطلوبة للانسحاب.

وقال توتنهام في بيان “نؤكد أننا بدأنا في اتخاذ الإجراءات للانسحاب من المجموعة التي تضع مقترح دوري السوبر الأوروبي”.

أما آرسنال كتب في بيان “نتيجة للاستماع إلى مجتمع كرة القدم على مدار الأيام الماضية، ننسحب من دوري السوبر الأوروبي، ارتكبنا خطأ ونعتذر عليه”.

وقال ليفربول “يؤكد نادي ليفربول أن انخراطه في المقترح الخاص بدوري السوبر الأوروبي، لن يتواصل”.

كما كتب مانشستر يونايتد “مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي”.

وتابع بيان يونايتد “استمعنا باهتمام لرد فعل الجماهير والحكومة البريطانية، سنواصل الالتزام بالعمل مع مجتمع كرة القدم”.

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