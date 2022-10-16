انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

المستقلة/-انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 147.550 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 147.450 دينارا لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

استقرار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد..

اخبار العراق

استقرار لـ لليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس..

اخر الاخبار

استقرار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الأربعاء

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..اليوم الاحد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بايدن ينتقد خطة تراس الاقتصادية: كانت خطأ

اخر الاخبار

النزاهة الاتحاديَّة : التحقيق بسرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار وعرضها أمام القضاء

اخر الاخبار

النزاهة النيابية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع سفر مسؤولين في وزارة المالية

اخر الاخبار

التميمي يوضح مدى إمكانية الغاء اتفاقيات حكومة الكاظمي في فترة تصريف الاعمال

اخبار العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

اخر الاخبار

امين اوابك يصف قرار خفض الانتاج بـ«القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب

اخبار العراق

تقرير : السوداني يبدأ مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية

اخبار العراق

تقرير : السوداني يبدأ مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية

اخر الاخبار

ميرزا : تشكيل الحكومة سيكون بأقرب فرصة ممكنة لتلبي طموحات الشعب

اخبار العراق

تجاوز مبيعات البنك المركزي للدولار لأكثر من مليار و200 مليون دولار

اخر الاخبار

برشلونة المتصدر للدوري الاسباني يواجه غريمه ريال مدريد

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات النفط العراقي الى امريكا بمقدار 103 الف برميل

اخر الاخبار

وزارة النقل تعلن افتتاح مطار كركوك و اعلانه مطارا دوليا

اخبار العراق

المندولاي يتوعد بمحاسبة المتورطين بسرقة أموال الضرائب

اخبار العراق

استقرار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد..

اخبار العراق

طقس العراق : تفاوت درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض طوال الاسبوع

اخر الاخبار

قمة نارية بين فريق ليفربول وغريمه مانشستر سيتي في مساء اليوم