انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

المستقلة/-انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 147.550 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 147.450 دينارا لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.