انخفاض مؤشر بورصة عمَّان بنهاية تعاملات الثلاثاء

المستقلة/- تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 0.17 ٪، ليصل إلى مستوى 1580.01 نقطة.

وتأثر أداء البورصة اليوم بتراجع مؤشر القطاع المالي 0.25 بالمائة، مع تراجع بنك الإسكان 2.68 بالمائة، والبنك الأردني الكويتي 1.35 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 6.39 مليون سهم مقابل 5.89 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، وتراجعت قيمة التداولات إلى 5.35 مليون دينار، مقابل 5.89 مليون دينار بالجلسة السابقة.

وتجاهل قطاع البنوك صدارة سهم بنك الاتحاد للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 1.93 بالمائة.

وانخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.02 بالمائة، مع تقدم سهم حديد الأردن على المتراجعين يالسوق الأول اليوم بنسبة 5.26 بالمائة، والاتحاد للسجائر بنسبة 2.59 بالمائة.

بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.56 بالمائة؛ مع صعود الدولية للتعليم 0.85 بالمائة، وارتفع جوبترول القيادي 0.41 بالمائة.