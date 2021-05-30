انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس السبت 149300 دينار عراقي.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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