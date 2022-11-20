انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.200 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

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