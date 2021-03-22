انخفاض اسعار النفط في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي

المستقلة /- تراجعت اسعار النفط، الاثنين، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود، في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي الذي سيطر على التداول.

وحسب رويترز .. انخفض خام برنت 27 سنتا أو 0.43 بالمئة، ليصل إلى 64.25 دولارا للبرميل.

وتراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا أو 44٪، ليصل إلى 61.15 دولارا للبرميل، حيث انخفض كلا العقدين بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.

وطبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها تخفيضات غير مسبوقة في الانتاج في اتفاق لتحقيق التوازن في الاسواق العالمية بعد انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد -19.

وبدأت شركات الحفر الامريكية بالاستفادة من الارتفاع المبكر بالاسعار وسط التفاؤل بشأن عودة الطلب.

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